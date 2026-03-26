Ölüm direksiyon başında yakaladı

İzmir'in Konak ilçesindeki Mürselpaşa Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, önce beton bariyere çarptı, ardından refüje çıktı. Sürücü Hamdi Kurnaz'ın (62) kendinde olmadığını fark eden yaya Mehmet Günay, aracı el frenini çekerek durdurdu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücüye masaj yapıp hastaneye kaldırdı. Kurnaz, kurtarılamadı. Aracı durdurmaya çalışırken hafif yaralanan Günay ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Bursa'da, Yalova yolu üzerindeki Süpürgelik Rampalarında kontrolden çıkan işçi servisi devrildi.

Temizlik işçisi Gülcan U.'nun (57) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada 20 kişi de yaralandı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ayçiçeği yağı yüklü TIR'ın sürüsü Adem Çelikoğlu (37) öldü. Adana'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Can T. (17) hayatını kaybetti. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Akif Yıldız öldü.