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Giriş Tarihi: 13.2.2023 14:18 Son Güncelleme: 13.2.2023 14:18

Ölüm İle İlgili Ayetler – Kuran’da Ölümle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Ölüm, hayatın tabiatında olan bir durumdur. Her insan doğar, yaşar ve ölür. Bu tabii durum ölüm ile ilgili ayetler ve mealleri konusunda da kendini göstermektedir. Ölüm ile ilgili ayet ve hadisler, ölümün ne olduğu ve sonunda mutlaka Allah’a hesap verileceğine vurgu yapar. Kuran’ın birçok yerinde bu ayetlere rastlayabilirsiniz. Kuran’da ölüm hangi ayette geçiyor konusunu sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Ölüm İle İlgili Ayetler – Kuran’da Ölümle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Ölüm ile ilgili ayetler ve mealleri incelendiğinde insanlar daha bilinçli bir yaşam tarzına geçer. Hayatına çeki düzen vererek yaşayan insanın hesabı da çok daha kolay olacaktır. Ölüm ile ilgili ayet ve hadisler çok kişinin hayatına ışık tutar niteliktedir. Konu ile ilgili Kuran'da çok sayıda ayet olduğu gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in de çok sayıda hadisi vardır. Kuran'da ölüm hangi ayette geçiyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ölüm İle İlgili Ayetler ve Mealleri

Kuran ayetlerini incelediğinizde birçok yerde ölüm ile ilgili ayetlerin varlığını görebilirsiniz. Bu kapsamda dikkat çeken ayetler aşağıdadır.

  • Al-i İmran Suresi 143. Ayet: Hani siz, ölümle yüz yüze gelmeden önce şehit olmak için can atıyordunuz. İşte şimdi, ölenlere seyirciler gibi bakıp dururken, onu açıkça gördünüz.
  • Enbiya Suresi 34. Ayet: Rasûlüm! Senden önce biz hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi, sen öleceksin de, senin ölümünü dört gözle bekleyen o inkârcılar dünyada ebedî mi kalacaklar?
  • Enbiya Suresi 35. Ayet: Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Biz sizi, gerçek değerinizi ortaya çıkarmak için şerle de hayırla da imtihan ediyoruz. Sonunda zâten bize döneceksiniz.
  • Mülk Suresi 2. Ayet: O ki, hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Kudreti dâimâ üstün gelen ve günahları çok bağışlayan yalnız O'dur.
  • Hakka Suresi 8. Ayet: Şimdi sen onlardan arda kalan bir kimse görebiliyor musun?

Kuran'da Ölüm Hangi Ayette Geçiyor?

Kuran'da ölüm ile ilgili ayetler yukarıdakiler ile sınırlı değildir. Aşağıdaki ayetler de ölüm ile ilgili örnek olarak karşımıza çıkar.

  • Al-i İmran Suresi 185. Ayet: Her nefis ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı ancak kıyâmet günü tastamam verilecektir.
  • Nisa Suresi 18. Ayet: Yoksa hayatı boyunca günah işleyip işleyip de, nihâyet kendisine ölüm gelip çattığında: "Ben şimdi tövbe ediyorum" diyenlerin ve kâfir olarak ölenlerin tövbeleri kabul edilmeyecektir. Biz, böyleleri için can yakıcı bir azap hazırladık.
  • En'am Suresi 62. Ayet: Sonra alınan o canlar gerçek sahipleri olan Allah'ın huzuruna getirilirler. İyi bilin ki, bütün hüküm ve tasarruf yetkisi yalnız O'na aittir ve O hiç geciktirmeden, en çabuk bir şekilde hesap görendir.
  • Zümer Suresi 30. Ayet: Rasûlüm! Gerçek şu ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.
  • Cuma Suresi 6. Ayet: De ki: "Ey yahudiler! İnsanlar içinde yalnızca kendinizin Allah'ın dostları olduğunu sanıyorsanız ve bu iddianızda samimi iseniz, haydi ölümü arzu edin de görelim!"

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Ölüm İle İlgili Ayetler – Kuran’da Ölümle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?
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