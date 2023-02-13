Ölüm İle İlgili Ayetler – Kuran’da Ölümle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Ölüm ile ilgili ayetler ve mealleri incelendiğinde insanlar daha bilinçli bir yaşam tarzına geçer. Hayatına çeki düzen vererek yaşayan insanın hesabı da çok daha kolay olacaktır. Ölüm ile ilgili ayet ve hadisler çok kişinin hayatına ışık tutar niteliktedir. Konu ile ilgili Kuran'da çok sayıda ayet olduğu gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in de çok sayıda hadisi vardır. Kuran'da ölüm hangi ayette geçiyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ölüm İle İlgili Ayetler ve Mealleri

Kuran ayetlerini incelediğinizde birçok yerde ölüm ile ilgili ayetlerin varlığını görebilirsiniz. Bu kapsamda dikkat çeken ayetler aşağıdadır.

Al-i İmran Suresi 143. Ayet: Hani siz, ölümle yüz yüze gelmeden önce şehit olmak için can atıyordunuz. İşte şimdi, ölenlere seyirciler gibi bakıp dururken, onu açıkça gördünüz.

Enbiya Suresi 34. Ayet: Rasûlüm! Senden önce biz hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi, sen öleceksin de, senin ölümünü dört gözle bekleyen o inkârcılar dünyada ebedî mi kalacaklar?

Enbiya Suresi 35. Ayet: Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Biz sizi, gerçek değerinizi ortaya çıkarmak için şerle de hayırla da imtihan ediyoruz. Sonunda zâten bize döneceksiniz.

Mülk Suresi 2. Ayet: O ki, hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Kudreti dâimâ üstün gelen ve günahları çok bağışlayan yalnız O'dur.

Hakka Suresi 8. Ayet: Şimdi sen onlardan arda kalan bir kimse görebiliyor musun?

Kuran'da Ölüm Hangi Ayette Geçiyor?

Kuran'da ölüm ile ilgili ayetler yukarıdakiler ile sınırlı değildir. Aşağıdaki ayetler de ölüm ile ilgili örnek olarak karşımıza çıkar.