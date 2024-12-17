Ölüm imalathanelerine operasyon… Yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenmeler ve ölümler devam ederken, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonları sürüyor. Kasım ayından bu yana sahte içki nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise zehirlendi. Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmesi hedeflenen sahte içkilerin, "Merdiven Altı" olarak adlandırılan sağlıksız ortamlarda imal edildiği, çöplerden toplanan boş içki şişelerinin doldurularak şişelendiği, şişelere sahte bandrol ve etiketlerin yapıştırıldığı, orijinal alkollü içki şişesi süsü verilen sahte içkilerin tekel bayilerine ve eğlence mekanlarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sahte içkilerin nakliye araçları ve motosikletli kuryelerle İstanbul genelinde dağıtım yapılarak sahte içkilerin satıldığı ve piyasaya sürüldüğü saptandı. Son dönemlerde yaşanan sahte içki ölümleri ve zehirlenmeleri üzerine İstanbul genelinde 11 farklı operasyon yapıldı ve 13 kişi yakalandı.

2024'TE 113 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"Merdiven Altı" olarak adlandırılan ve imalathaneye dönüştürülmüş iş yeri, depo ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 17 bin 287 litre alkollü sıvı, bin 715 şişe satışa hazır sahte içki, dört bin 363 adet sahte bandrol, beş bin 400 sahte etiket, bin 500 adet şişe kapüşonu, sahte içki imalatında kullanılan çok sayıda boş şişe, huni, hortum, şişe kapağı ve bidon ele geçirildi. 2024 yılındaki operasyonlar ve denetimlerde 14 bin 718 adet alkollü içki şişesi, 297 bin 624 litre etil alkol, 928 bin 984 adet sahte içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi ve 2024 yılında düzenlenen operasyonlarda 113 kişi gözaltına alındı.