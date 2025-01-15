Ölüm kokteylinde sayı artıyor: Sahte alkolden 19 kişi hayatını kaybetti

Başakşehir Çam Sakura hastanesine dün getirilen Agajhan B., Odil A. ve Ravshan S'nin sahte alkolden zehirlendikleri belirlendi. Hemen entübe edilen şahıslar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı gün hastaneye getirilen 3 yabancı uyruklu kişide tedavi altına alındı. Peşpeşe yaşanan ölüm olaylarının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şahısların arkadaşlarından alınan beyan üzerine Başakşehir Ziyagökalp mahallesinde sahte alkol satışı yapılan bir adresi tespit edildi.

İŞ YERLERİNİ ÜRETİM MERKEZİ YAPMIŞLAR

Adreste bulunan ve Türkmenistanlı oldukları öğrenilen iki sevgili Agazhan O. ve kız arkadaşı Amangül D. gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı apartmandaki iş yerlerinde yapılan aramada, Siyah Renk sırt çantası içerisinde yaklaşık 15 Litre kadar kaçak alkol ele geçirildi. Üst kattaki evlerinde yapılan aramada ise satışa hazır vaziyette 35 Litre civarı kaçak alkol, ⁠Satışa hazır vaziyette 36 adet Captagon hap, ⁠5 Parça halinde metanfetamin, ⁠Hassas Terazi, ⁠Afyon sakızı, ⁠Sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı, ⁠Çok miktarda Nevi Belli olmayan Tıbbi ilaç ele geçirildi.

EVLERİNDE 4 KAÇAK ÇIKTI

Ayrıca polis içeride bulunan Arslan A., ⁠Ahatlyk K., ⁠Noor Ali K. ve ⁠Berkeyev B.'nin ise kaçak olarak kaldıklarını belirledi. Şahıslarla yapılan görüşmede iki sevgiliye kira ödediklerini ve evlerinde kaldıklarını beyan ettiler. Alkollerin tamamının da onlara ait olduklarını söylediler. Polis 2 sevgiliye bu malzemeleri satanların peşine düştü.

ÖLÜ SAYISI 19'A ÇIKTI

Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenen 65 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinde başvuranlar tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 65 kişiden 19 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken, 43 hastanın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

İŞTE HAYATII KAYBEDENLERDEN BAZILARININ İSİMLERİ

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli olmaya başladı Hayatını kaybedenlerden bazılarının Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi. Otabek Primov, Ravşan Sayitniyozov, Talypjan Durdyyev, Mehdi Alhasan, Agajan Bashımow, Odil Alımow, Rahmatullah Atıkov, Islambek Begov sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti.