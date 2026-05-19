Ölüm kuyusu! Aynı aileden 3 kişi peş peşe hayatını kaybetti

Aksaray'ın Koçpınar köyünde elma bahçelerini sulamak için 16 metrelik su kuyusunda bakım yapmak isteyen Yeşildal ailesi faciayı yaşadı. İlk olarak Mehmet Yeşildal, dinamoyu tamir etmek için kuyuya (30) indi. Bir süre haber alınamayınca ardından ağabeyi İsmail (42) ve arkasından da Recep (32) Yeşildal kardeşler sırayla kuyuya indi. Cevap alamayınca son olarak akrabaları Murat Yeşildal (30) kuyuya indi.

Kuyuya girenlerden İsmail Yeşildal'ın oğlu, kötü bir durum olduğunu fark edince yardım istemek için köye giderek durumu komşuları Ayhan Beşer'e anlattı. Olay yerine gelip kuyuya giren Ayhan Beşer de nefes almakta güçlük çekip metan gazından etkilendiğini anlayınca tekrar yukarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen UMKE ve AFAD ekipleri kuyudakileri hastaneye kaldırırken, kardeşler Mehmet ve Recep ile yeğen Murat Yeşildal'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölenler için cenaze töreni düzenlenirken, hastaneden taburcu olan İsmail Yeşildal ise kardeşlerinin cenazesine katıldı.