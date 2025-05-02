Ölüm penceresi

İzmir'in Beydağ ilçesinde eve ateş açılması sonucu 19 yaşındaki Aysun Candan hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gece, İzmir'in Beydağ ilçesi Eğridere Mahallesi'nde İbrahim Candan'a ait eve dışarıdan ateş açıldı. O sırada pencere kenarında telefonla konuşan kızı Aysun Candan yaralandı.Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aysun Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından otomobille uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eski sevgili H.A. (35) ile bir diğer şüpheli Ş.A.A.'yı (25) gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.