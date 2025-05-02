Haberler Yaşam Haberleri Ölüm penceresi
Giriş Tarihi: 2.5.2025

Ölüm penceresi

İzmir’de pencerede telefonla konuşan 19 yaşındaki Aysun Candan, sokaktan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri eski sevgili H.A. (35) ile bir diğer şüpheli Ş.A.A.’yı (25) gözaltına aldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ölüm penceresi
İzmir'in Beydağ ilçesinde eve ateş açılması sonucu 19 yaşındaki Aysun Candan hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gece, İzmir'in Beydağ ilçesi Eğridere Mahallesi'nde İbrahim Candan'a ait eve dışarıdan ateş açıldı. O sırada pencere kenarında telefonla konuşan kızı Aysun Candan yaralandı.



Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aysun Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından otomobille uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eski sevgili H.A. (35) ile bir diğer şüpheli Ş.A.A.'yı (25) gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölüm penceresi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz