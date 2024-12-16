Ölüm pususunda İran kartalı detayı

İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz perşembe günü Ayazağ'da bir AVM'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İranlı işadamı Aras Yılmaz'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Cinayetten hemen sonra saklandığı bir kamyonetin kasasında yakalanan tetikçi Mert A. emniyetteki ifadesinde cinayeti; arkadaşı Emre B.'nin teklifiyle 1 milyon lira karşılığında işlediğini itiraf etti.Olay günü Emre B.'nin tetikçi Mert A.'ya verdiği telefonda ilginç detaylara ulaştı. Telefonda sadece 4 kişinin numarasının kayıtlı olması dikkat çekerken, kayıtlı olan isimlerden birinin azmettirici olduğu, diğer kişinin ise Endonezya hattı kullanan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Endenozya hattı kullanan kişinin profil fotoğrafında 2018 yılında İran'da infaz edilen "İran kartalı" lakaplı Vahid Moradi'nin olması, cinayetin "intikam" için işlenmiş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Soruşturma kapsamında Mert A.'nın olay günü telefonda görüştüğü Öner Ö., Mehmet S., Kerem U. da gözaltına alındı.İranlı bir suç örgütü lideri olan ünlü mafya babalarından Vahid Moradi'nin, organize suç örgütü liderliği, cinayet ve adam yaralama gibi birçok suçtan sabıkası vardı. Son olarak da işlediği bir cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde yatarken 17 Temmuz 2018 tarihinde koğuşunda başka bir çete tarafından öldürüldü.