Ölüm virajı can aldı

Adıyaman
'da sürekli kazaların yaşandığı virajda motosikletin takla atması sonucu 18 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü rampasında Emrah Can Karadana (18) yönetimindeki motosiklet, virajı alamayarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet taklalar atarak bariyerin arkasına savruldu. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen motosiklet sürücüsü Emrah Can Karadana'nın cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan meydana gelen feci kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı yerde sürekli kazaların meydana geldiğini söyleyen Börgenek Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çoban, "Bu yola kesinlikle çözüm bulunması gerekiyor. Bugüne kadar 51 vatandaşımız bu virajda hayatını kaybetti. Bu yoldaki keskin virajın düzeltilmesini istiyoruz" dedi.