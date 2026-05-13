Ölümden dönmüştü! “Babamın lafını ikiletmem” deyip şikayetini geri çekti

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Erkan C. (29), kuzeni Uğur C.'nin (24) kullandığı araçla Enis K.'nin (30) evinin önüne geldi. Erkan C., sabah işe gitmek için aracına binen Enis K.'ye tabanca ile 5 el ateş ederek kişiyi hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladı. Ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erkan C. tutuklanırken, Uğur C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Erkan C. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından, Uğur C. hakkında ise "kasten öldürmeye teşebbüse iştirak" suçundan dava açıldı.

"EŞİMLE ARASINDA BİR İLİŞKİ VARDI"

Olaya ilişkin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Enis K., sanıklar Erkan C. ve Uğur C. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Erkan C., eşiyle Enis K. arasında bir ilişki olduğunu ve buna dair elinde ses kayıtlarının bulunduğunu iddia ederek, "Olay günü, inşaata gidiyordum. Yolda ilerlediğim sırada Enis K.'yi gördüm. Aracında beklemesi nedeniyle beni takip ettiğini düşündüm. Karşılaştığımızda elini silahına attı. Ben de kendimi korumak amacıyla ateş ettim. Pişmanım." dedi.

"VÜCUDUMDA 4 MERMİ VAR"

Enis K. ise iddia edilenin aksine henüz Erkan C. evlenmeden önce eşiyle bir gönül ilişkisinin olduğunu savunarak, uğradığı saldırı sonucu hayati tehlike geçirdiğini, vücudunda 4 mermi bulunduğunu belirtti. Olay yaşandığı tarihte babasının ısrarı üzerine şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen Enis K., tekrardan Erkan C.'den şikayetçi oldu.

SES KAYITLARI ŞOK ETTİ

Duruşmada ses kayıtlarının dinlenmesine karar verilirken, kayıtlarda cinsel içerikli ifadelerin yer aldığı tespit edildi. Enis K., önce ses kaydında bir arkadaşıyla konuştuğunu söyledi, fakat daha sonra konuştuğu şahsın Erkan C.'nin eşi olduğunu itiraf etti. Ayrıca, Erkan C., ses kaydının yıllar öncesine ait olduğunu öne sürdü.

"BABAMIN LAFINI İKİLETMEM"

Tekrardan söz alan Enis K., "Ortada kaldım, babamın lafını ikiletmem. Şikayetimi geri çekiyorum" dedi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Mütalaasını açıklayan savcı, Erkan C.'nin "kastane öldürme", "suça teşebbüs", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 19 yıla kadar, Uğur C.'nin ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "suça teşebbüs" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Heyet, Erkan C.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.