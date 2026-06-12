Ölüme konum attılar

İzmir'de kız meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki Ayaz Çumru, başından vurularak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden, 5'i tutuklandı. Karabaylar ilçesinde 7 Haziran'da meydana gelen olayda, aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, birbirine konum atarak buluştu. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada başından vurulan Ayaz Çumru kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çumru, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları değerlendirilen 4'ü çocuk 13 şüpheliyi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö. (24), A.Ö. (20), S.Ö. (27), H.B. (17) ve S.H. (16) tutuklandı.