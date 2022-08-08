Haberler Yaşam Haberleri Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Selfless - Ölümsüzlük Oyunu filmi bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 8.8.2022 17:06

Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Selfless - Ölümsüzlük Oyunu filmi bu akşam TV’de!

Yönetmen koltuğunda Tarsem Singh’in oturduğu Ölümsüzlük Oyunu filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 2015 yılında vizyona giren ABD yapımı filmin başrollerinde Ryan Reynolds, Ben Kingsley gibi isimler yer alıyor. Bilim kurgu ve dram türündeki filmin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filme dair merak edilenler…

Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Selfless - Ölümsüzlük Oyunu filmi bu akşam TV’de!

Orjinal adı ''Selfless'' olan Ölümsüzlük Oyunu filmi, konusu ve oyuncu kadrosuyla beğenilen yapımlar arasında yer alıyor. Bilim kurgu ve dram türündeki ABD yapımı film, bu akşam Kanal D ekranlarında film severlerle buluşacak. Filmi yayın akışında gören izleyiciler, ''Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ KONUSU

Çok zengin bir işadamı olan Damian (Ben Kingsley), ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene (Ryan Reynolds) aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını fark edince kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ OYUNCULARI

  • Ryan Reynolds
  • Ben Kingsley
  • Matthew Goode
  • Michelle Docker
  • Natalie Martinez
  • Victor Garber
  • Derek Luke

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİ IMDB PUANI

Filmin IMDb puanı 6.5/10'dur.

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Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Selfless - Ölümsüzlük Oyunu filmi bu akşam TV’de!
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