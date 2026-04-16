Ölümü artı puan gibi görüyorlar

ŞanlıurfaSiverek'te bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni basan Ömer Ket savaş oyunu Pubg bağımlısıydı. Kahramanmaraş'ta okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin de 'kızgın teacher' adlı oyunu oynaması dijital oyunların neden olduğu tehlikeleri bir kez daha hatırlattı. SABAH'a konuşan uzmanlar savaş oyunlarının şiddeti artırdığına dikkat çekti. Çocuk-Ergen Psikoloğu Serhat Çıkman, "Savaş oyunları bu tür olaylara zemin hazırlar. Uzun saatler boyunca bu oyunlara maruz kalan gençler şiddeti sıradanlaştırır. Ölüm onlar için bir puan sistemidir" dedi. Çıkman, "Eldiven, sırt çantası ve silah gibi unsurlar rastlantısal değil. Bu durum eyleme geçiş aşamasını ve planlı bir süreci işaret eder" diye konuştu. Psikolog Kerem Gümüş ise, "Oyunlarda ölümün geri dönebilir olması, bazı çocuklarda gerçek yaşam ile sanal dünya arasındaki sınırın bulanıklaşmasına neden olabilir. Bu durum tek başına bir neden değildir, ancak riskli psikolojik süreçleri besleyebilir" dedi. Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, "Dizilerimizde, filmlerimizde, bilgisayar oyunlarında sürekli şiddet var, adam vurma var ve bunun karşılığında sanki bir şey olmuyormuş izlenimi var. Çocuklar, gençler bunun çok çabuk etkisine girebiliyor" dedi.