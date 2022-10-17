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Giriş Tarihi: 17.10.2022

‘Ölümümden siz sorumlusunuz’

‘Ölümümden siz sorumlusunuz’
Samsun'un Atakum ilçesinde tabanca ile vurularak öldüğü belirlenen İlklima Naz Akbörü'ye (20) ait bir mektup ortaya çıktı. Mektupta adı geçen D.S. (27) ile A.S. (20) isimli şüpheliler, gözaltına alındı. İlklima Naz Akbörü, önceki gün sabah saatlerinde Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde başından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cesedin yanında bir de tabanca bulunmuştu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderilirken polis ekipleri, Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S ve A.S. isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi. Bu arada Akbörü'nün sosyal medya hesabından, 'Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten', 'Öldürdün çiçeğini' ve 'Beni kendimden kurtar' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

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‘Ölümümden siz sorumlusunuz’
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