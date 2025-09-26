Haberler Yaşam Haberleri Ömer Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef konuğu Ömer Şef'in hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 26.9.2025 21:54

MasterChef Türkiye'de konuk jüri koltuğunda yer alan isimlerden biri de Ömer Aksu oldu. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, "Ömer Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularını merak ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan programda yaptığı katmer ile konuşulan Aksu, hem mesleki kariyeri hem de kişisel hikayesiyle gündeme geliyor.

MasterChef konuğu Ömer Aksu, yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Genç yaşında rağmen gastronomi alanında tecrübesiyle öne çıkan Aksu, özellikle tatlı üzerine ustalığı ile dikkat çekiyor. Seyirciler "MasterChef Ömer Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ömer Şef'in hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında tüm bilinmesi gerekenler…

ŞEF ÖMER AKSU KİMDİR?

5 Temmuz 1995 Gaziantep doğumlu Ömer Aksu, 3. kuşak olarak aile mesleğini devam ettiriyor. Simit katmeri yaygınlaştırarak tatlıda ustalan Ömer Şef MasterChef'e konuk oldu.

Türkiye haricinde yurtdışına da lezzetini ulaştıran Ömer Aksu genç yaşına rağmen gösterdiği başarısı ile gastronomi alanında adından söz ettiriyor.

