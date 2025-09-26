Ömer Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef konuğu Ömer Şef’in hayatı ve kariyeri

MasterChef konuğu Ömer Aksu, yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Genç yaşında rağmen gastronomi alanında tecrübesiyle öne çıkan Aksu, özellikle tatlı üzerine ustalığı ile dikkat çekiyor. Seyirciler "MasterChef Ömer Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ömer Şef'in hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında tüm bilinmesi gerekenler…