Ömer Çelik: Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz!

Ömer Çelik'in açıklamasının devamı şu şekilde:

"CAMİLER VE KİLİSELER BARBARCA HEDEF ALINIYOR"

Netanyahu üyelerinin üyelerinin insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor. Netanyahu karakterinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi uygulamalarının korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur.

