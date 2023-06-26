Ömer Faruk’un örnek azmi hem Lösemi’yi yendi hem şampiyon oldu

Ankara'da yaşayan 15 yaşındaki Ömer Faruk Caymaz, 4 Haziran'da düzenlenen 2023 LGS'de yalnızca 4 yanlış yaptı. Caymaz bu sonuçla Türkiye'nin en gözde okullarına girebilecek bir performans sergilerdi. Caymaz Türkiye genelinde başarı sıralamasında yüzde 1'lik dilime girdi. Henüz 4 yaşındayken Lösemi teşhisi konulan Caymaz uzun bir süre LÖSEV'de tedavi gördü. Hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmeyen Caymaz, 2 yıl süren mücadelesinin ardından Lösemiyi yendi. Kendini derslerine verdi. Azimle çalıştı. Sporu ve kitap okumayı hiç bırakmadı. Eğitimine LÖSEV Eğitim Kurumları'nda devam eden Caymaz, LGS maratonunu da başarıyla tamamladı. Caymaz bilişim öğretmeni olan babasından ilham alarak, ileride yazılım mühendisi olmak istiyor. SABAH'a konuşan Caymaz "Bu başarıyı yakalamamda bize yol gösteren tüm öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Bütün yıl bizi sınava hazırlayarak büyük başarı elde etmemizi sağladılar" dedi.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Okul Müdürü Gülendam Özbay; "Hayatta hiçbir başarı tesadüf değildir diyorum. Bu başarının oluşması için çok emek harcandı. Özellikle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yıl boyu gösterdikleri çabanın sonucunu, en güzel şekilde aldılar. Sistem ne olursa olsun çalışmanın her daim başarıyı getireceğini bilerek, yıl boyunca gayretle çalıştılar" ifadelerini kullandı. LÖSEV Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Melike Şen Kara ise; "LÖSEV Eğitim Kurumlarında kitap okuma alışkanlığının tüm öğrencilere kazandırılması eğitim kadromuzun en büyük hedeflerindendir. Bu hedefi kazanan ve sınavda başarı göstererek bizleri gururlandıran öğrencilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.