Haberler Yaşam Haberleri Ömer Faruk'un örnek azmi hem Lösemi'yi yendi hem şampiyon oldu
Giriş Tarihi: 26.6.2023 12:22 Son Güncelleme: 26.6.2023 12:46

Ömer Faruk'un örnek azmi hem Lösemi'yi yendi hem şampiyon oldu

Küçük yaşlarda Lösemiye yakalanan 15 yaşındaki Ömer Faruk Caymaz hem hastalığını yendi hem de 1 milyonu aşkın 8'inci sınıf öğrencisinin yarıştığı Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) büyük başarı elde etti.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Ömer Faruk’un örnek azmi hem Lösemi’yi yendi hem şampiyon oldu

Ankara'da yaşayan 15 yaşındaki Ömer Faruk Caymaz, 4 Haziran'da düzenlenen 2023 LGS'de yalnızca 4 yanlış yaptı. Caymaz bu sonuçla Türkiye'nin en gözde okullarına girebilecek bir performans sergilerdi. Caymaz Türkiye genelinde başarı sıralamasında yüzde 1'lik dilime girdi. Henüz 4 yaşındayken Lösemi teşhisi konulan Caymaz uzun bir süre LÖSEV'de tedavi gördü. Hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmeyen Caymaz, 2 yıl süren mücadelesinin ardından Lösemiyi yendi. Kendini derslerine verdi. Azimle çalıştı. Sporu ve kitap okumayı hiç bırakmadı. Eğitimine LÖSEV Eğitim Kurumları'nda devam eden Caymaz, LGS maratonunu da başarıyla tamamladı. Caymaz bilişim öğretmeni olan babasından ilham alarak, ileride yazılım mühendisi olmak istiyor. SABAH'a konuşan Caymaz "Bu başarıyı yakalamamda bize yol gösteren tüm öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Bütün yıl bizi sınava hazırlayarak büyük başarı elde etmemizi sağladılar" dedi.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Okul Müdürü Gülendam Özbay; "Hayatta hiçbir başarı tesadüf değildir diyorum. Bu başarının oluşması için çok emek harcandı. Özellikle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yıl boyu gösterdikleri çabanın sonucunu, en güzel şekilde aldılar. Sistem ne olursa olsun çalışmanın her daim başarıyı getireceğini bilerek, yıl boyunca gayretle çalıştılar" ifadelerini kullandı. LÖSEV Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Melike Şen Kara ise; "LÖSEV Eğitim Kurumlarında kitap okuma alışkanlığının tüm öğrencilere kazandırılması eğitim kadromuzun en büyük hedeflerindendir. Bu hedefi kazanan ve sınavda başarı göstererek bizleri gururlandıran öğrencilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
Yunanistan’da seçimi Miçotakis kazandı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Prigojin, Putin’i nasıl ikna etti?
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike
SON DAKİKA | Deprem bölgesi illerinden Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atandı
Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
PKK’nın üssü haline geldiler! İsviçre’de skandal göründü! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni: Çocukları da alet ettiler…
ARKADAŞINA GÖNDER
Ömer Faruk'un örnek azmi hem Lösemi'yi yendi hem şampiyon oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA