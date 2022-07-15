Ömer Halisdemir kimdir, nereli, rütbesi nedir? 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in hayatı ve mezarı

Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde yaşayan Hasan Hüseyin Halisdemir'in 7 çocuğundan biri olan Ömer Halisdemir, çocukluğunu Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı. Hatice Halisdemir ile evlendi ve Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu oldu. Şehit Ömer Halisdemir, 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görevler yapan Halisdemir, 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkta adını unutulmazların arasına yazdırdı.

ÖMER HALİSDEMİR'İN MEZARI NEREDE?

Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindedir.