Ömer Halisdemir’in Mezarı Nerede? Şehit Ömer Halisdemir’in Mezarı Hangi İlde, Nasıl Gidilir?

Ömer Halisdemir, darbeci general Semih Terzi'yi etkisiz hale getirmek amacıyla Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gitti. Cesareti ve vatan sevgisiyle dolu olan Halisdemir, darbeci general Terzi'nin koruma ekibine karşı koydu ve sonunda Terzi'yi vurarak etkisiz hale getirdi. Ancak bu kahramanlık, Halisdemir'in kendi canını feda etmesine neden oldu. Darbeci askerler, Halisdemir'i vurarak şehit ettiler. Ömer Halisdemir'in mezarı nerede, hangi ilde, nasıl gidilir gibi sorular ise çokça önemlidir.

Ömer Halisdemir'in Mezarı Nerede?

Ömer Halisdemir, 1974 yılında Niğde'nin Ulukışla ilçesinde dünyaya geldi. Askeri kariyerine genç yaşta adım atan Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel kuvvetler biriminde görev aldı. Astsubay olarak görev yaptığı süre içinde üstün cesareti ve disiplinli çalışmasıyla tanındı.

Ömer Halisdemir'in Mezarı Nerede?

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimine karşı direnirken şehit düşen kahraman bir askerdir. Mezarı, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde yer almaktadır.

Çukurkuyu'ya Ulaşım:

Uçak: En yakın havalimanı Kayseri Erkilet Havalimanı'dır (ASR). Havalimanından Çukurkuyu'ya otobüs veya taksi ile ulaşabilirsiniz.

Otobüs: Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi birçok şehirden Niğde'ye direkt otobüs seferleri vardır. Niğde'den Çukurkuyu'ya ise minibüs veya taksi ile ulaşabilirsiniz.

Şehit Ömer Halisdemir'in Mezarı Hangi İlde, Nasıl Gidilir?

Şehit Ömer Halisdemir'in Mezarı, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunur. Buraya şahsi aracınızla tabelaları takip ederek ulaşabilirsiniz. Yine Niğde merkezden ve Bor ilçe merkezinden kalkan servislerle ulaşım sağlayabilirsiniz. Ömer Halisdemir'in mezarı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar tarafından ziyaret edilmektedir. Halisdemir'in vatanseverliği ve cesareti, Türk milleti için bir sembol haline gelmiştir.