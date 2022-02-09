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Giriş Tarihi: 9.2.2022 18:32 Son Güncelleme: 9.2.2022 18:33

Ömer Hayri Uzun’un “Gittin” şarkısı yarın dijital ortamlarda yayımlanacak

ANKARA
Ömer Hayri Uzun’un “Gittin” şarkısı yarın dijital ortamlarda yayımlanacak

Orkestra şefi, aranjör ve sunucu Ömer Hayri Uzun, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel, sevip de kavuşamayanlar için müzikal bir çalışma yaptı.

TRT ekranlarından tanıdığımız Ömer Hayri Uzun'un tekli albüm çalışması yarın 15.00'den itibaren dijital platformlarda gösterime girecek.''Gittin' şarkısının sözleri Erkan Yavuzer'e, aranjesi ise Ömer Hayri Uzun'a ait. Şarkının kayıt aşamasında ülkemizin çok seçkin müzisyenleri, klip çekiminde ise çok geniş bir kadro ile çalışıldı.

Besteci, yorumcu, aranjör olarak müzikal kariyerini sürdüren Uzun, Ramazan ayına özel yine müziği ve aranjmanı kendisine, sözleri Yunus Emre'ye ait çalışmasını çok yakın zamanda sevenleri ile buluşturacağı müjdesini de verdi.

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Ömer Hayri Uzun’un “Gittin” şarkısı yarın dijital ortamlarda yayımlanacak
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