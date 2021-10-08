Ömer İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Ömer Ne Demek?

Anne ve baba adayları bebeklerinin hayata gözlerini açması için gün sayarken, isim ararken de telaşa giriyorlar. Erkek bebek bekleyen bireyler popüler kategorisinde yer alan tüm isimlere göz atıyor. İsim seçimi konusunda en önemli kriter ise ismin taşıdığı anlam oluyor. Ömer isminin anlamı nedir sorusunun cevabı da bu noktada en çok araştırılan başlıklar arasında geliyor. Ömer isminin anlamı ne demek? Ömer ismi Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor? İşte bu isme dair merak edilen tüm bilgiler…

ÖMER İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arap, Fars ve Türk toplumlarında en sık karşılaşılan isimlerden birisidir. TÜİK'in yayınladığı rapora göre de Türkiye'de en fazla nüfusa kayıtlı olan erkek isimleri arasında ilk beş sırada yer alır. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu isim İslamiyet'in ikinci halifesinin ismidir.

Ömer ismi adaleti temsil etmekle beraber, merhametli ve dirayetli oluşuyla da bilinir. Kelime olarak canlı olmak, hayat anlamlarını taşımaktadır. Bu ismin en önemli özellikleri Anne ve babaya hayırlı evlat olmak, ilim irfan sahibi olmak gibi ismin özelliklerindendir.

ÖMER İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Ömer, Kur'an-ı Kerim'de yer almamıştır. Ancak İslam dini için en önemli isimlerden birisidir. Ömer, İslamiyet'in ikinci halifesinin ismidir. Bu nedenle de birçok anne ve baba adayı erkek bebekleri için bu ismi tercih etmektedir.