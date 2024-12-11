Ömrünün yarısını Suriye’deki cezaevinde geçildi: Türk olduğu için fazladan 9 yıl yattı!

2002 yılında gittiği Suriye'de cezaevine düşen Kilisli Ahmet İstanbulluoğlu aldığı 15 yıl hapis cezasını yattıktan sonra Türk vatandaşı olduğu için 9 buçuk yıl da yerin metrelerce altında bulunan hücrede kaldığını söyleyerek bugün vatanında ve ailesinin yanında olduğuna inanamadığını kaydetti. 24 yıldır Şam'daki cezaevinde bulunan Ahmet İstanbulluoğlu 24 yaşında girdiği cezaevinden 48 yaşında çıkarak vatanına, memleketine ve ailesine kavuşmanın mutluluğu kurban kesilip davullar çalınarak karşılandı.

Aile fertlerinin bir çoğunu tanıyamayan İstanbulluoğlu, "Allah bizleri ailemize ve vatanımıza kavuşturan kişilerden razı olsun. Rabbim böyle hasreti kimselere yaşatmasın" diyerek mutluluk gözyaşları döktü.