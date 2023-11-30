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Giriş Tarihi: 30.11.2023 13:50

Ömür İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Ecel ve Ömür Sözleri

Amerikan Edebiyatının başarılı yazarlarından Mark Twain, "Hayat o kadar kısa ki, kavgalara, kızgınlığa ve savaşa zaman yok. Sevmek için sadece zaman vardır ve bu sadece bir an sürer." diyerek yaşamın kısalığına dikkat çekmiştir. Ömür ile ilgili sözler, onun hakkında daha derin düşünmeye davet eder. Bu nedenle yazarlardan, şairlerden, ünlü düşünürlerden ecel ve ömür sözleri kesinlikle okunmalıdır.

Ömür İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Ecel ve Ömür Sözleri

İnsan, hayatı boyunca hedeflerinin peşine düşer ama ölümü unutur. Yaşamın ilk yılları daha kolaydır, ancak sonrasında sorumluluklar arttıkça keyif almaktan uzaklaşılır. Var olabilmek için sürekli mücadele etmek şarttır ve bu çoğunlukla mutsuz edicidir. Hayatın kıymetini anlamak için söylenen ömür ile ilgili sözler ise farklı bakış açıları kazandırır. Yazarlardan, şairlerden, ünlü düşünürlerden ecel ve ömür sözleri, hayata bambaşka değerler atfeder.

Ömür ile İlgili Sözler

Doğduktan sonra ölene kadar geçirilen süreye ömür denir. Her insanın hayat müddeti farklıdır ve bazıları hayata erken veda ederken bazıları ise uzun yıllar boyunca yaşam sürebilir. Hayatın anlamı da kişiden kişiye değişir ve her bir insan için ifade ettiği tamamen farklıdır. Yirmili yaşlardan sonra zamanın nasıl akıp gittiği pek anlaşılmayabilir.

Yaşarken uğraşılan tüm sorunlar, hayatın anlamını bulmayı zorlaştırabilir veya geciktirebilir. Ömrün değerini geç olmadan kavramak, onu zamanında daha iyi yaşamaya yardımcı olur. Bu ancak zihinsel uyanışla ve farkındalık ile olabilir. Birey, düşünsel olarak kendini geliştirdikçe hayatı daha iyi anlamlandırabilir. Bunun için ise çok okumak, düşünmek ve fikir ortaya koymak gerekir. Ömür kavramı ile ilgili aşağıda verilen bazı özlü sözler ise bu anlamda okuyanların ufkunu açacak ve düşünmeye yöneltecektir.

"Geçip giden zaman değil, ömürdür." - Hz. Ali

"Ömür, azlığından dolayı değerlidir." - Nizami

"Gönül almayı bilmeyene, ömür emanet edilmez." - Hz. Mevlana

"Ömür, temmuz güneşi karşısında; kardır." - Şeyh Sadi

"Ömür bin yıl da olsa, bir gün kadar kısadır." - İskender Pala

"İlim sonsuz iken ömür sınırlı." - İhsan Oktay Anar

"Bir dere kenarına otur da, ömrün geçişini seyret." - Şeyh Sadi

"Yarından bir şeyler beklemekle geçiyor ömrümüz." - Cemal Süreya

"Ben bir günün, bir saniyenin bir ömür olduğunu öğrendim." - Yaşar Kemal

"Bize yaşamayı ömür geçtikten sonra öğretiyorlar." - Michel de Montaigne

"Hayat avucundaki su gibidir; sen tutmaya çalıştıkça o akıp gider." - Hz. Mevlana

"Olsa kumlar adedince ömründe gün sayısı, bil ki o da geçip gider sanki bir saat gibi." - Kanuni Sultan Süleyman

"Şu içinde bulunduğun tek anlık ömrünü fırsat bil. Ve onunla meşgul ol. Ne geçmişe üzül ne gelecekten kork." - Hz. Mevlana

"Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir ömür şah damarından daha yakın bir sevgiliyi aramakla geçiyor." - Hz. Mevlana

"Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur. Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, târümâr olur." - Yahya Kemal Beyatlı

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Ömür İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Ecel ve Ömür Sözleri
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