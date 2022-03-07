Omurgalı Hayvanlar Ve Özellikleri: Omurgalı Hayvanlar Nelerdir, Hangileridir?

Basit bir mantık ile açıklayacak olursak hayvanlar alemi içinde sırt kısmında omurga bulunan hayvanlara omurgalı hayvanlar denmektedir. Omurga yapısı kemik, sinirler ve kıkırdak dokusundan oluşturur. Hayvanlar alemini omurgalı ve omurgasız şeklinde ayırabildiğimiz gibi omurgalı hayvanları da kendi içinde kategorilere ayırıyoruz. Şimdi yazımızın detaylarında hem omurgalı hayvanların ayrıldıkları kategorileri hem de omurgalı hayvanlara örnekleri hep beraber göreceğiz.

OMURGALI HAYVANLAR NELERDİR?

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi omurgalı hayvan vücutlarının sırt bölgesinin içinde sinirler geçen, kemik ve kıkırdak dokudan oluşan omurgaya sahip olan canlılardır. Omurgalı hayvanlar kendi içlerinde de 5 farklı ana gruba ayrılmaktadırlar. Bunlar gruplar; kuşlar, sürüngenler, balıklar, kurbağalar (iki yaşamlılar) ve memelilerdir. Kendi içinde 5 gruba ayrılan omurgalı hayvanları, omurgalı hayvanlara örnekler vererek kendi başlıkları altında açıklayalım.

KUŞLAR: Güvercin, martı, leylek, kaz, tavuk ve penguen kuş türleri içinde omurgalı hayvanlara örnek verilebilir. SÜRÜNGENLER: Nil timsahı, su kaplumbağası, yeşil kertenkele, bukalemun BALIKLAR: İstavrit, orkinos, yunus balığı, çipura, alabalık, kambur balina KURBAĞALAR (İKİ YAŞAMLILAR): Adından da anlaşılacağı gibi bu grupta sadece hem karada hem de denizde yaşayabilen kurbağalar yer almaktadır. MEMELİLER: Kanguru, fil, inek, keçi, tavşan gibi hayvanlar örnek verilebilir.

OMURFALI HAYVANLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

5 kategorik başlık altında incelenen omurgalı hayvanlar aslında hepimizin günlük hayatta adını sıklıkla duyduğu ya da karşılaştığı hayvanlardan oluşmaktadır. Omurgalı hayvanların hepsini kaplayan bazı genel özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler hem omurgalı hayvanların daha iyi anlanmasını sağlayacak hem de omurgalı hayvanların ortak özelliklerinden bahsedecektir. İşte o özellikler;