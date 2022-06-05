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Giriş Tarihi: 5.6.2022 14:50 Son Güncelleme: 5.6.2022 15:15

Omurganın kâşifi dağların fatihi

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Omurganın kâşifi dağların fatihi

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi 63 yaşındaki Prof. Dr. Mehmet Akif Kaygusuz dağcı oldu. 40 yıllık meslek hayatında en kritik ameliyatlarda neşter tutan, omurga eğriliklerini, yaralanmaları, kırıkları düzelten o uzman eller, şimdi dağların zirvesine ulaşmak için tırmanışa geçti.

Tıpta en zor alanlardan biri olan omurga cerrahisinin aranan isimlerinden biri olan Prof. Dr. Mehmet Akif Kaygusuz, 5 yılı başhekim olmak üzere 15 yıldır aynı hastanede görev yapıyor. Yılda yaklaşık 400 kritik omurga ameliyatına giren Kaygusuz ve ekibi, 6-7 saat süren ameliyatlarda milim milim yol alarak neşterini elleri bile titremeden kullanmak zorunda. Çünkü milim kayma olursa sinirler zedelenebilir, hasta yatağa mahkum edilebilir. Tüm bu kritik saatlerin gerginliklerini ise kendini doğada, dağların zirvesine çıkıp, dünyaya 360 derece tepeden bakarak atmaya çalışıyor.


DAĞIN ZİRVESİNDE KENDİNİ YENİLİYOR

Aynı zamanda Yeryüzü Doktorları üyesi olarak doğal afet, kriz ve acil durum yaşayan ülekelere sağlık hizmeti götüren bir iyilik doktoru olan Prof. Dr. Kaygusuz, geçen ekimde başhekimlikten ayrılıp, yeniden öğretim üyeliğine döndü ve ekibiyle birlikte ameliyatların yanı sıra dağcılık sporuna merak sardı. Kaygusuz neden dağcılık sporunu seçtiğini ise şu sözlerle anlatıyor: "Koronavirüs salgını tüm dünyayı kâbusa çevirdi. Kovid-19 ile mücadelenin yorguluğunu, kritik ameliyatların stresini nasıl atabilirim diye düşününce kendimi doğaya bıraktım. Dağlara tırmanmaya başladım. Doğada olmak özgürlük."



Asya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nde dağcılık eğitimi alan Giresunlu Prof. Dr. Kaygusuz, "Ortopedi, omurga ve eklem cerrahisi uzmanı olarak metrelerce yükseğe çıkarken, düşüp bir yerinizin kırılmasından o ameliyatları ve acıları bilen bir uzman olarak korkmuyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Hayatın her anında başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bu bakış açısıyla yol alamayız. Dağcılık eğitimi aldım. Şimdi grubumuzla birlikte dağcılık sporu yapıyoruz. Ameliyatlarıma da giriyorum, dağa da tırmanıyorum. Şehir hayatından, stresli kritik ameliyatlardan doğaya karışarak rahatlıyoruz. Hele bir de o tırmanış heyecanından sonra zirveye ulaşmak. Güneşin doğuşunu izlemek. Orada bir kahve molası vermek. Dünyaya 360 derece tepeden kuş bakışı bakabilmek. Hem ruhen hem de zihnen insanı sıfırlıyor, yeniliyor. Gerçekten bu deneyimler anlatılmaz, yaşanır deneyimler."

SIRADA ERCİYES VAR

Şimdiye kadar Yalova'da, Trakya'da dağlara tırmanan Kaygusuz: "Yalova'da, Uçmakdere'de tırmanışlarım oldu. Şimdiye kadar bin 800 metrelik yüksekliklere tırmandım. Sırada Latmos, Aladağlar, Kaçkarlar, Erciyes ve İran'daki Demavent Dağı var. Gittikçe yükseklik artacak."

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Omurganın kâşifi dağların fatihi
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