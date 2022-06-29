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Giriş Tarihi: 29.6.2022 18:04

Omurilik felçliler iş hayatına katılacak

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Omurilik felçliler iş hayatına katılacak

Omurilik felçlisi bireylerin meslek edinmesi ve iş hayatına dahil olması için Engelsiz Meslekler Projesi hayata geçirildi. TOFD Genel Başkanı Semra Çetinkaya, bireylerin aldıkları eğitim kapsamında istihdam edinmelerini de sağlayacaklarını dile getirdi.

Omurilik felçlisi bireyler başta olmak üzere, tüm engelli grupların meslek sahibi olmaları ve istihdam edinmeleri için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), Engelsiz Meslekler Projesi'ni başlattı. Farklı meslek alanlarında eğitimlerin yer alacağı Engelsiz Meslekler Projesi'nin ilk mesleki eğitimi fenomen Eylül Öztürk'le yapıldı. 20 – 24 Haziran'da TOFD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar kalıcı oje, protez tırnak, manikür ve pedikür gibi alanlarda uygulamalı eğitimler aldı.

İSTİHDAM EDİLECEKLER
Engelsiz Meslekler Projesi ile pek çok omurilik felçlisi bireyin meslek edinmeleri sağlayacaklarını belirten TOFD Genel Başkanı Semra Çetinkaya, "Bir sonraki hedefimiz ise aldıkları eğitim kapsamında istihdam edinmelerini sağlamak. Hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da var olmak bizim için çok önemli. Burada onlara sadece meslek değil, hayata tutunmak için bir sebep daha veriyoruz" ifadesini kullandı.

ÖZEL SEKTÖR DE DESTEKLEMELİ
Tekerlekli sandalyede hayatına devam eden her bireyin eşit imkan ve haklara kavuşması gerektiğini söyleyen Eylül Öztürk ise, "Bu insanların iş hayatına atılmaları için sadece kamunun değil özel sektörün de destek olması gerektiğine inanıyorum. Umuyorum ki bu proje sayısız omurilik felçlisinin önce meslek edinmesini sağlayacak sonra da istihdam fırsatı sunacak" dedi.

ETKİNLİK UMUT OLDU
Eğitime katılan bireyler, omurilik felçlisi olsalar da hayatlarına devam etmeleri gerektiğini ve meslek sahibi olmak zorunda olduklarını belirttiler. Aldıkları eğitim ile ilerde bir güzellik salonunda çalışabilecekleri hatta kendi güzellik salonlarını açabileceklerini aktaran katılımcılar eğitimin kendilerine ilham olduğunu vurguladılar.

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Omurilik felçliler iş hayatına katılacak
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