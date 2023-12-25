Omuzlar, vücudumuzun üst kısmında geniş bir alan kaplar ve doğru ölçüm yapmak, giyilen kıyafetin rahat ve şık bir şekilde durmasını sağlar. Bu nedenle, omuz ölçüsünün doğru bir şekilde alınması, giyim seçimlerimizi daha bilinçli ve kişiselleştirilmiş hale getirir. Doğru omuz ölçüsü alarak sağlıklı kararlar verebilmek için öncesinde "Omuz ölçüsü nasıl alınır, erkeklerde ve kadınlarda omuz genişliği nasıl ölçülür?" sorularının cevabını bilmek gerekir.

Omuz Ölçüsü Nasıl Alınır?

Omuz ölçüsü almak, giyim seçimleri yaparken doğru uyumu bulmanın önemli bir adımıdır. İşte omuz ölçüsünü detaylı bir şekilde almanın adımları:

Yardımcı Bir Kişi İle Hazırlık: Omuz ölçüsü alırken bir yardımcı kişi bulunması kolaylık sağlar. Yardımcınız, ölçüm yapmadan önce size yardımcı olabilir. Dik Durun: Omuz ölçüsü, dik duruşunuzun doğrudan bir yansımasıdır. Ayakta durun, omuzlarınızı rahat bırakın ve vücudunuzu düzgün bir şekilde hizalayın. Omuz Uçlarından Ölçüm Yapın: Yardımcınız, omuz uçlarından ölçüm yapacak şekilde bir mezura veya esnek bir ölçüm bandı alarak omuzlarınızın üstünden geçirir. Omuz Çıkıntılarına Dikkat Edin: Omuz çıkıntılarınıza dikkat edin ve ölçüm bandını, bu çıkıntılardan geçirirken doğal bir düşüşle takip etmesini sağlayın. Mezurayı Düz Tutun: Mezurayı omuzlarınızın arkasında düz bir şekilde tutun. Mezuranın sarkmaması ve omuz çizgisine paralel olması önemlidir. Ölçümü Okuyun: Yardımcınız, mezurayı omuz uçları boyunca düz bir çizgide hareket ettirir. Mezuranın ölçüsünü okuyun ve santimetre cinsinden kaydedin. İki Omuzunuzun Ölçüsünü Alın: İki omuzunuzun genişliğini belirlemek için her iki omuzunuzun ölçüsünü de alın. Bu, simetriyi sağlamak adına önemlidir.

Omuz ölçüsü alındıktan sonra, bu ölçüleri kullanarak giyim alışverişinde doğru beden seçimleri yapabilir ve omuzlara uygun kesim ve tasarıma sahip kıyafetler seçebilirsiniz. Bu ölçüm, özellikle ceket, elbise ve üst giyim gibi kıyafet seçimlerinde önemli bir kılavuz sağlar.

Erkeklerde ve Kadınlarda Omuz Genişliği Nasıl Ölçülür?

Erkeklerde ve kadınlarda omuz genişliği ölçümü, genellikle bir yardımcı kişi aracılığıyla veya tek başına yapılabilecek birkaç farklı yöntemle gerçekleştirilebilir. İşte her iki cinsiyette de omuz genişliğini ölçmenin bazı yaygın yöntemleri:

Erkeklerde Omuz Genişliği Ölçümü:

Yardımcıyla Ölçüm: Ayakta dik durun ve kollarınızı yanlara doğru bırakın.

Yardımcınız, mezurayı omuz uçlarından geçirerek genişlik ölçümünü alır.

Mezuranın ölçüsünü okuyarak genişliği kaydedin. Ayna Kullanarak Ölçüm: Ayakta durun ve kollarınızı yanlara doğru bırakın.

Bir ayna karşısına geçin ve omuz uçlarınızı gözlemleyin.

Omuz uçlarına düşen bir mezura veya cetvel ile genişliği ölçün.

Kadınlarda Omuz Genişliği Ölçümü: