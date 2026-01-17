On binlerce hapla yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde bir adrese ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1'i 18 yaşından küçük beş kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 242 bin 856 uyuşturucu hap, üç kilo 850 gram Metamfetamin maddesi, 800 gram Esrar maddesi, 26 gram Skunk maddesi, yedi kilo 600 gram kimyasal katkı maddesi, bir vakumlama cihazı ve bir hassas terazi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen beş kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.