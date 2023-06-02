Haberler Yaşam Haberleri Ön Cam ve Arka Cam Silecekler Nasıl Çalıştırılır? Arabada Arka ve Ön Cam Silecek Kolu Nerede Yer Alır?
Giriş Tarihi: 2.6.2023 11:01 Son Güncelleme: 2.6.2023 11:01

Ön Cam ve Arka Cam Silecekler Nasıl Çalıştırılır? Arabada Arka ve Ön Cam Silecek Kolu Nerede Yer Alır?

Hava koşulları ve farklı etkenlerden dolayı sıkça kirlendiği için ön cam ve arka cam silecekler nasıl çalıştırılır sorusuna yanıt aranır. Özellikle araç kullanmaya yeni başlayanlar ön cam sileceği nasıl çalışır bilmek ister. Arka cam sileceği nereden çalıştırılır diye merak edenler, bunun oldukça basit bir işlem olduğunu anlamalıdır. Peki arabada silecek kolu nerede yer alır?

Ön Cam ve Arka Cam Silecekler Nasıl Çalıştırılır? Arabada Arka ve Ön Cam Silecek Kolu Nerede Yer Alır?

Görmeyi engellediğinden dolayı camların düzenli olarak temizlenmesi gerekir, ancak bazı kişiler ön ve arka cam silecekler nasıl çalıştırılır diyebilir. Ehliyetini yeni alanlar veya yeni bir araca sahip olanlar, ön cam sileceği nasıl çalışır öğrenmek isteyebilir. Arka cam sileceği nereden çalıştırılır diye araştıranlar, bunun için direksiyonun hemen yanında bulunan kolun çekilmesi gerekir. Arabada silecek kolu nerede yer alır? İşte detaylar…

Ön Cam ve Arka Cam Silecekler Nasıl Çalıştırılır?

Rahat ve güvenli bir yolculuk için araçların ön ve arka camlarının kesinlikle temiz olması gerekir. Toz, kir, su lekeleri ve diğer faktörler camların bulanıklaşmasına ve görmeyi zorlaştırmasına neden olur. Yolu ve diğer araçları farklı açılardan görebilmek, daha dikkatli olmayı sağlar ve kaza riskini büyük oranda azaltır. Araçlar düzenli olarak tamamen temizlenseler bile mevsimsel şartlar, anlık olarak temizlik yapmayı gerektirebilir. Araç silecekleri acil durumlarda hayat kurtarıcıdır. Hem ön hem de arka camın çok kısa bir süre içinde temizlenmesini sağlar. Bu silecekler, üzerlerinde yer alan fitiller sayesinde camdaki çıkması zor olan lekeleri bile temizler. Ancak fitillerin de düzenli olarak temizlenmeleri, işlevlerini kaybetmemeleri açısından önemlidir. Sileceklerin çalıştırılması son derece basittir.

Direksiyonun sağ tarafında bir kol bulunur. Ön tarafa doğru çekildiğinde ön cama su gönderilir. Zaten otomatik olarak silecekler de çalışmaya başlar.

Arka camı temizlemek için ise tam tersi şekilde kolun torpidoya doğru itilmesi gerekir. Kolun ucunda bir düğme bulunuyorsa, o düğme döndürülerek de arka silecekler çalıştırılabilir. Düğme üzerinde yer alan kademelerden istenilen ayar seçilebilir.

Bu uygulamadan önce silecek haznesinin su ile dolu olduğundan emin olunmalıdır. Aksi takdirde silecek cam suyu motoru arızalanabilir.

Araç Camları Neden Buğulanır?

Dışarıdaki ile aracın içindeki havanın sıcaklıklarının farklı derecelerde olması, camların buğulanmasına yol açar. Bu, özellikle kış aylarında sıkça ortaya çıkan bir durumdur. Aynı şekilde, yaz aylarında dışarısı aşırı sıcakken araç içindeki klimanın çalıştırılması da buğulanmaya neden olabilir. Araç silecekleri ise buğuyu silmeyi sağlar. Ancak sileceklerin sürekli çalışması istenmiyorsa, buğu önleyici spreyler bu açıdan oldukça işe yarardır.

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Ön Cam ve Arka Cam Silecekler Nasıl Çalıştırılır? Arabada Arka ve Ön Cam Silecek Kolu Nerede Yer Alır?
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