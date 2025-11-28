ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 28 Kasım Milli Piyango Online On Numara kazanan numaraları sorgulama

On Numara heyecanı, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri devam ediyor. 28 Kasım 2025 Cuma günü gerçekleşecek çekilişte kazanan numaralar belli olacak ve büyük ikramiyenin şanslı sahibi ortaya çıkacak. Bilet sahipleri, sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin resmi kanallarından anlık olarak takip edebilir. İşte bu haftanın kazanan numaralarına dair tüm detaylar…
28 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
28 Kasım 2025 Cuma On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
28 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 28 Kasım 2025 Cuma sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!
Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.