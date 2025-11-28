ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 28 Kasım Milli Piyango Online On Numara kazanan numaraları sorgulama

On Numara heyecanı, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri devam ediyor. 28 Kasım 2025 Cuma günü gerçekleşecek çekilişte kazanan numaralar belli olacak ve büyük ikramiyenin şanslı sahibi ortaya çıkacak. Bilet sahipleri, sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin resmi kanallarından anlık olarak takip edebilir. İşte bu haftanın kazanan numaralarına dair tüm detaylar…