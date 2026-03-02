Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mart MP ekranı ile kazanan numaralar MPİ ekranında
Giriş Tarihi: 2.03.2026 19:35

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mart MP ekranı ile kazanan numaralar MPİ ekranında

On Numara heyecanı 2 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden başlıyor! Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen çekilişlerde büyük ikramiye için heyecan dorukta. 2 Mart 2026 tarihli On Numara çekilişi henüz gerçekleşmedi. Talihliler, her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayında sonuçları izleyebilecek. Kazanan numaralar ve detaylar, çekiliş tamamlandıktan sonra duyurulacak.

On Numara heyecanı yeniden yükseliyor! Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen çekilişlerde binlerce kişi büyük ikramiye için şansını deniyor. 2 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacak çekilişin kazanan sayıları ve detayları, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango İdaresi'nin resmi platformlarından duyurulacak. On Numara tutkunları şimdiden sonucu heyecanla bekliyor.

2 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
2 Mart 2026 Pazartesi On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

2 MART ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 2 Mart 2026 Pazartesi sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

