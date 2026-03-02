ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mart MP ekranı ile kazanan numaralar MPİ ekranında

On Numara heyecanı yeniden yükseliyor! Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen çekilişlerde binlerce kişi büyük ikramiye için şansını deniyor. 2 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacak çekilişin kazanan sayıları ve detayları, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango İdaresi'nin resmi platformlarından duyurulacak. On Numara tutkunları şimdiden sonucu heyecanla bekliyor.
2 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
2 Mart 2026 Pazartesi On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!
Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.