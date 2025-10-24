ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 Ekim Milli Piyango Online On Numara kazanan numaraları sorgulama ekranı

On Numara heyecanı, her Pazartesi ve Cuma günü devam ediyor. 24 Ekim 2025 Cuma günü yapılacak çekilişte kazanan numaralar açıklanacak ve büyük ikramiye sahibini bulacak. Bilet sahipleri, sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin resmi platformlarından kolayca takip edebilir. İşte kazanan numaralar dair detaylar...
18 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
18 Eylül 2025 Cuma On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli oldu.
24 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 24 Ekim 2025 Cuma sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!
Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.