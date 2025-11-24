ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 Kasım On Numara kazanan şanslı numaraları sorgulama ekranı

On Numara heyecanı yine başlıyor! Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen çekilişlerde, şansını deneyen katılımcılar büyük ikramiyeyi kazanmanın hayalini kuruyor. Kazanan numaralar açıklandığında, bilet sahipleri sonuçları ve sorgulama işlemlerini Milli Piyango İdaresi'nin resmi kanallarından rahatlıkla takip edebiliyor. 24 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek çekilişte hangi rakamlar şansı getirecek? İşte 24 Kasım On Numara çekilişiyle ilgili tüm detaylar…
24 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
24 Kasım 2025 Pazartesi On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!
Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.