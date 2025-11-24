Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 Kasım On Numara kazanan şanslı numaraları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.11.2025 17:02

On Numara tutkunları için büyük heyecan geri dönüyor! Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılan çekilişlerde, 22 doğru rakamı bilen şanslı isimler büyük ikramiyeyi kazanma fırsatı yakalıyor. 24 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek çekilişi, Milli Piyango İdaresi’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. 24 Kasım On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyenler için tüm ayrıntılar haberimizde…

On Numara heyecanı yine başlıyor! Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen çekilişlerde, şansını deneyen katılımcılar büyük ikramiyeyi kazanmanın hayalini kuruyor. Kazanan numaralar açıklandığında, bilet sahipleri sonuçları ve sorgulama işlemlerini Milli Piyango İdaresi'nin resmi kanallarından rahatlıkla takip edebiliyor.

24 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
24 Kasım 2025 Pazartesi On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

24 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 20 Ekim 2025 Pazartesi sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

