Haberler Yaşam Haberleri On Numara çekiliş sonuçları sorgulama: 6 Ekim 2025 Pazartesi Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları
Giriş Tarihi: 6.10.2025 19:19

On Numara çekiliş sonuçları sorgulama: 6 Ekim 2025 Pazartesi Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları

On Numara heyecanı 6 Ekim 2025 Pazartesi günü de devam ediyor. Şansını denemek isteyenler, Milli Piyango Online üzerinden çekiliş sonuçlarını kolayca sorgulayabiliyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişin sonuçları Pazartesi ve Cuma günü erişime açılıyor. İşte 6 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar…

On Numara çekiliş sonuçları sorgulama: 6 Ekim 2025 Pazartesi Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları

6 Ekim 2025 Pazartesi gününe ait On Numara sonuçları, Milli Piyango Online resmi sitesinden açıklıyor. Bu hafta şanslı numaraları öğrenmek ve kazananları kontrol etmek isteyenler "On Numara sonuç sorgulama" araştırması yapıyor. İşte, detaylar....

ON NUMARA SONUÇLARI 6 EKİM 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 6 Ekim saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.

ARKADAŞINA GÖNDER
On Numara çekiliş sonuçları sorgulama: 6 Ekim 2025 Pazartesi Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz