On Numara sonuçları 1 Aralık 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online On Numara çekilişi açıklandı mı?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen ve kısa sürede popülerlik kazanan On Numara oyunu, haftada iki gün (Pazartesi ve Cuma) çekiliş yaparak talihlilere kazandırmaya devam ediyor. Ayın ilk çekilişi olan 1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı çekilişi öncesinde, şans oyunu severler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte 1 Aralık On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişin yapılacağı saat bilgisi...