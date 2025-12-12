Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA SONUÇLARI 12 ARALIK 2025: MP Online ile On Numara sonuçları öğrenme ekranı!
Giriş Tarihi: 12.12.2025 19:38

ON NUMARA SONUÇLARI 12 ARALIK 2025: MP Online ile On Numara sonuçları öğrenme ekranı!

12 Aralık 2025 tarihli On Numara sonuçları araştırma konusu oldu. Haftanın son çekilişinde 531.558 TL’lik ikramiye için heyecan doruğa çıkarken, çekiliş sonrası kazanan numaralar MPİ Online üzerinden görüntülenebiliyor. İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve tüm ayrıntılar…

Bu hafta 531.558 TL'lik büyük ikramiye dikkat çekerken, kazanan numaralar çekiliş sonrası MPİ'nin online sistemi üzerinden erişime açılacak. İşte 12 Aralık On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı…

ON NUMARA SONUÇLARI 12 ARALIK 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 12 Aralık saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

