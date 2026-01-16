ON NUMARA SONUÇLARI 16 OCAK 2026: MP Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı!

On Numara çekilişinde haftanın son heyecanı 16 Ocak 2026 Cuma günü yaşandı. 3.750.260 TL'lik büyük ikramiye için yapılan çekilişin ardından, kazandıran numaralar Milli Piyango Online platformunda görüntüleniyor. Peki, On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sonuç sorgulama ekranı...
Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 12 Aralık saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.
İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!