ON NUMARA SONUÇLARI 3 EKİM 2025: MP Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği On Numara çekilişinde 3 Ekim tarihli sonuçlar merak konusu oldu. Bu hafta için büyük ikramiye 754.816 TL olarak açıklandı. Kazandıran numaralar MPİ resmi sayfası üzerinden duyurulacak. İşte On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 2 Şubat saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.
İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:
Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 10 TL'dir.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.