On Numara sonuçları 3 Kasım 2025: Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara'da heyecan bu hafta da dorukta! 3 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek çekilişte 1.043.466 TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Katılımcılar, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online ve MP TV üzerinden canlı olarak takip edebilecek. İşte 3 Kasım On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve tüm ayrıntılar...
Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 3 Kasım Pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!