On Numara sonuçları 3 Kasım 2025: Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 3.11.2025 18:29

Şans oyunu severler 3 Kasım 2025 On Numara çekilişine kilitlendi. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye 1 milyon TL'yi aşıyor. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar MP TV canlı yayınında ve Milli Piyango Online üzerinden açıklanacak.

On Numara'da heyecan bu hafta da dorukta! 3 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek çekilişte 1.043.466 TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Katılımcılar, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online ve MP TV üzerinden canlı olarak takip edebilecek. İşte 3 Kasım On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve tüm ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI 3 KASIM 2025

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 3 Kasım Pazartesi çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

