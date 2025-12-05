Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları 5 Aralık 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile On Numara sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 5.12.2025 17:31

Milli Piyango Online tarafından haftanın iki günü düzenlenen şans oyunlarından biri olan On Numara, bu akşam çekiliyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenlerin beklediği çekiliş, 5 Aralık 2025 Cuma akşamı gerçekleştirilecek. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranına dair tüm detaylar ve çekiliş saati:

On Numara çekilişi, Cuma akşamları da şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Kolonlarını dolduran ve şansını denemek isteyen vatandaşlar, çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte 5 Aralık On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati bilgisi.

ON NUMARA SONUÇLARI 5 ARALIK 2025

Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen On Numara sonuçları 5 Aralık 2025 Cuma çekilişi takip ediliyor. Şanslı numaralar saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle ortaya çıkıyor. İşte, sorgulama ekranı:

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte oyunun kuralları:

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

