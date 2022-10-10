On Numara sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara sonuçları ile ilgili çekiliş sorgulaması binlerce kişi tarafından yapılıyor. Zengin olma umutlarını bu haftaya taşıyan şans oyunu severler gözlerini MPİ resmi sitesine çevirdi. Şans oyunu tutkunları noter huzurunda tespit edilecek 22 numaranın arasından 10 tanesini doğru bilmeye çalışacaklar. İşte Milli Piyango 10 Ekim 2022 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Haftanın ikinci On Numara çekilişi saat 20:00'de yapıldı. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı. 7 Ekim On Numara çekilişinde 2-5-6-11-14-16-17-21-29-37-39-56-58-65-66-67-70-72-74-76-78-80 numaraları düştü. 10 bilen çıkmadı ve 522.810,62 TL devretti.
Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.