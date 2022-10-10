On Numara sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim 2022 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 10 EKİM 2022

On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın ikinci On Numara çekilişi saat 20:00'de yapıldı. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı. 7 Ekim On Numara çekilişinde 2-5-6-11-14-16-17-21-29-37-39-56-58-65-66-67-70-72-74-76-78-80 numaraları düştü. 10 bilen çıkmadı ve 522.810,62 TL devretti.

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.