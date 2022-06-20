On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. 20 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonuçları MPİ canlı ve noter huzurunda yapılacak ve kazandıran numaralar paylaşılacak. Çekiliş saat 20.00 'da gerçekleşecek ve bilet sorgulama ekranı aktif olacak. Böylelikle On Numara sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt bulacak. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? 20 Haziran 2022 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılıyor. On Numara çekilişi, 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımıda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...
Sistem oyunu; çolu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.