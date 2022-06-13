On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? MPİ Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekran

Şans oyunu severler On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalarına başladı. Haftanın iki günü MPİ canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar duyuruluyor. Sisal Şans'ın en çok kazandıran oyunlarından On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Peki, On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 13 Haziran 2022 Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı...
On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılıyor. On Numara çekilişi, 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
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On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımıda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...
SİSTEM OYUNU!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.