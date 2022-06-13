Haberler Yaşam Haberleri On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? MPİ Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekran
Giriş Tarihi: 13.6.2022 16:39

On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? MPİ Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekran

On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? MPİ Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekran

Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte On Numara sonuçları da gündemdeki yerini aldı. Devreden büyük ikramiyenin 250 bini aştığı çekilişte bilet dolduran vatandaşlar konuyla ilgili olarak “On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. 13 Haziran tarihli çekiliş saatler 20.00’ı gösterdiğinde çekilecek. Peki, On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte MPİ Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Şans oyunu severler On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalarına başladı. Haftanın iki günü MPİ canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar duyuruluyor. Sisal Şans'ın en çok kazandıran oyunlarından On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Peki, On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 13 Haziran 2022 Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları açıklandı mı? 25 Mayıs 2022 MPİ Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılıyor. On Numara çekilişi, 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

On Numara sonuçları açıklandı mı? 25 Mayıs 2022 MPİ Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımıda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? MPİ Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekran
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA