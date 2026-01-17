Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Ocak On Numara çekiliş sonuçları
Giriş Tarihi: 17.01.2026 00:26

On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Ocak On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekilişinde 16 Ocak haftası için heyecan doruğa çıktı. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği çekilişte 3.750.260 TL’lik büyük ikramiye dikkat çekerken, kazandıran numaralar çekilişin ardından MPİ’nin online sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, On Numara’da hangi sayılar çıktı? İşte on numara sonuç sorgulama ekranı…

On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Ocak On Numara çekiliş sonuçları
  • ABONE OL

On Numara çekilişinde haftanın son heyecanı 16 Ocak 2026 Cuma günü yaşandı. 3.750.260 TL'lik büyük ikramiye için yapılan çekilişin ardından, kazandıran numaralar Milli Piyango Online platformunda görüntüleniyor. Peki, On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sonuç sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI 16 OCAK 2026

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 12 Aralık saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Ocak On Numara çekiliş sonuçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz