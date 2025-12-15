On Numara sonuçları BELLİ OLDU💥TIKLA-ÖĞREN! İşte, 15 Aralık 2025 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları

On Numara çekilişinde 15 Aralık 2025 haftasına ait numaralar, şans oyunu tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Çekilişe katılanlar, Milli Piyango resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kuponlarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeye çalışıyor. Peki, On Numara sonuçları MP ekranı üzerinden nasıl görüntülenir?

ON NUMARA SONUÇLARI 15 ARALIK 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 15 Aralık saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı: