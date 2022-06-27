Haberler Yaşam Haberleri On numara sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 27 Haziran 2022 On numara sonuçları son dakika açıklanıyor...
Giriş Tarihi: 27.6.2022 19:39

On numara sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 27 Haziran 2022 On numara sonuçları son dakika açıklanıyor...

On numara sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 27 Haziran 2022 On numara sonuçları son dakika açıklanıyor...

Haftada iki kez düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango online üzerinden canlı yayınlanan çekilin saatler 20.00’ı gösterdiğinde çekileceği biliniyor. Öte yandan “27 Haziran 2022 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ile On numara çekiliş sonuçları...

On numara çekiliş sonuçları için gözler MPİ'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 27 Haziran 2022 tarihli çekiliş için geri sayım sürerken şans oyunu severler "Milli Piyango ile On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Çekilişin haftanın iki günü Sisal Şans tarafından düzenlendiği biliniyor. İşte 27 Haziran 2022 On numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SON DAKİKA: ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 15 Nisan 2022 On numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

On Numara çekilişi saat 20.00'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 15 Nisan 2022 On numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SON DAKİKA: ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 15 Nisan 2022 On numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

SON DAKİKA: ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 15 Nisan 2022 On numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On numara sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 27 Haziran 2022 On numara sonuçları son dakika açıklanıyor...
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