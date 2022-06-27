ON NUMARA 27 HAZİRAN BİLET SORGULA: On numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile bilet sorgulama ekranı!

On Numara çekiliş sonuçları bugün noter huzurunda belli oluyor. 27 Haziran On numara bilet sorgulama ekranı yakında aktif olacak. Haftada iki gün gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar büyük ikramiyeyi işaret ediyor. Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı yayını ile yapılan çekiliş anbean takip edilebiliyor. İşte MPİ ile On Numara bilet sorgulama ekanı!
On Numara çekiliş sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt bulacak. 22 şanslı numara aşağıda belirtilecek.
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...
SİSTEM OYUNU!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.