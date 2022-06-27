Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA 27 HAZİRAN BİLET SORGULA: On numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 27.6.2022 16:52 Son Güncelleme: 27.6.2022 16:52

ON NUMARA 27 HAZİRAN BİLET SORGULA: On numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA 27 HAZİRAN BİLET SORGULA: On numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile bilet sorgulama ekranı!

27 Haziran 2022 On Numara sonuçları için canlı çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV üzerinden canlı izlenebiliyor. MPİ ile bilet sorgulama ekranı doğrultusunda On numara sonuçları öğrenilebilecek. 22 numara içerisinden 10 tanesi doğru ve şanslı toplar olacak. 115 bin liralık ikramiye devredildi. On numara sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte On numara sorgulama ekranı!

On Numara çekiliş sonuçları bugün noter huzurunda belli oluyor. 27 Haziran On numara bilet sorgulama ekranı yakında aktif olacak. Haftada iki gün gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar büyük ikramiyeyi işaret ediyor. Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı yayını ile yapılan çekiliş anbean takip edilebiliyor. İşte MPİ ile On Numara bilet sorgulama ekanı!

ON NUMARA SONUÇLARI 27 HAZİRAN

On Numara çekiliş sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt bulacak. 22 şanslı numara aşağıda belirtilecek.

ON NUMARA BİLET SORGULA

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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ON NUMARA 27 HAZİRAN BİLET SORGULA: On numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile bilet sorgulama ekranı!
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