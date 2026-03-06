Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA SONUÇLARI YAYINLANDI MI? 6 Mart On Numara kazandıran numaraları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 6.03.2026 19:08

ON NUMARA SONUÇLARI YAYINLANDI MI? 6 Mart On Numara kazandıran numaraları sorgulama ekranı

On Numara’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftada iki kez, Pazartesi ve Cuma günleri yapılan çekilişlerde büyük ikramiye için geri sayım sürüyor. 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek On Numara çekilişi, şans oyunları tutkunlarını yine ekran başına toplayacak.

ON NUMARA SONUÇLARI YAYINLANDI MI?
On Numara'da heyecan bir kez daha zirveye çıkıyor. Haftanın iki günü, Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişlerde binlerce kişi büyük ikramiye umuduyla kuponlarını kontrol ediyor. 6 Mart 2026 Cuma günü yapılacak On Numara çekilişi için geri sayım başladı.

6 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
6 Mart 2026 Cuma On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olacak.

6 MART ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 6 Mart 2026 Cuma sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edilecek.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ON NUMARA SONUÇLARI YAYINLANDI MI? 6 Mart On Numara kazandıran numaraları sorgulama ekranı
