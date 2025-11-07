ON NUMARA SONUÇLARI 7 KASIM 2025: MP Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı!

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği On Numara'da 7 Kasım çekiliş sonucu gündemde. Bu hafta büyük ikramiye 531.558 TL olarak açıklanırken, kazanan numaralar MPİ online platformu aracılığıyla ilan edilecek. İşte 7 Kasım On Numara sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 2 Şubat saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.
İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:
Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 10 TL'dir.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.