ON NUMARA SONUÇLARI 7 KASIM 2025: MP Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı!
7.11.2025 17:44

ON NUMARA SONUÇLARI 7 KASIM 2025: MP Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı!

7 Kasım On Numara çekilişi için gözler sonuçlarda. Büyük ikramiyenin 531 bin TL’nin üzerinde olduğu çekilişin kazandıran numaraları MPİ tarafından duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında On Numara sorgulama sayfası ve kazanan kolonlar haberimizde yer alacak. şte 7 Kasım On Numara sonuç ekranı.

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği On Numara'da 7 Kasım çekiliş sonucu gündemde. Bu hafta büyük ikramiye 531.558 TL olarak açıklanırken, kazanan numaralar MPİ online platformu aracılığıyla ilan edilecek. İşte 7 Kasım On Numara sonuçları sorgulama ekranı.

ON NUMARA SONUÇLARI 7 KASIM 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 2 Şubat saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.

