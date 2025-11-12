Ön tekerini kaldırmak isterken motosikleti devirdi: O sürücü cezadan kaçamadı!

EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini tespit ettikleri Enes Ö.'ye, 'Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme' suçundan 2 bin 167 TL, 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 993 TL, 'Motosiklet üzerinde akrobasi yapma' suçundan 2 bin 167 TL ve 'Drift' suçundan 46 bin 393 TL olmak üzere toplam, 51 bin 720 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu