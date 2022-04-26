’Ön yargılara aldırış etmeyen’ kadın pilot Sezen Sarı: Ehliyetim yoktu ama göklerde uçuyordum

ADIM ADIM HAVACILIK

Peki, pilot olabilmek için nasıl bir eğitimden geçiliyor? Sarı şöyle anlatıyor: "Annemin desteği sayesinde üniversitede ilk tercihim olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj bölümüne kabul edildim. 2015'de Ankara Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisinde ilk lisansım olan PPL (özel pilot lisansı) lisansımı aldım. 2016'da ise üniversite tarafından PIC (yalnız görerek uçuşlar) uçuşlarımı tamamlamak için Amerika Kaliforniya'ya gönderilen gruptaydım. Amerika'dan döndükten sonra ise üniversitede ATPL derslerimizi tamamlayıp CPL lisansımı almak İzmir-Selçuk Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisine gittim ve 2018'de CPL-IR ME (Ticari Pilot Lisansı - Aletli Uçuş ve Çift Motor) lisansımı aldım. 4 yıldır da SunExpress Havayolları'nda ikinci pilot olarak çalışıyorum."

ÖNERİLERDE BULUNDU

Mesleğinin püf noktalarından bahseden Sarı, "Bir hava aracı kullanabilmek için tüm dikkatinizi vermeniz ve aynı anda birden fazla işe odaklanabiliyor olmanız gerekiyor, bu da strese sebep oluyor. O yüzden bu mesleğin en büyük gerekliliklerinden biri de stresle iyi mücadele edebiliyor olmanız bence. Eğitim boyunca da bunu öğreniyorsunuz. Uçaktaki insanların tüm sorumluluğu sende. Her tarafta gözün olmalı. Güvenli kalkış-iniş, pilotun bilgisi ve deneyimine bağlıdır. Hatta hayatımın en iyi inişini annemi İzmir'den Adana'ya uçurduğumda yaptım. Tarifsiz bir mutluluktu." ifadelerini kullandı.