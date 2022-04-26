’Ön yargılara aldırış etmeyen’ kadın pilot Sezen Sarı: Ehliyetim yoktu ama göklerde uçuyordum

Sezen Sarı (28) da Türkiye'nin en genç pilotlarından biri. 4 yıldır gökyüzünde çalışan pilotun 2 bin saat uçuşu bulunuyor. Bu da bir yılın dörtte birinin gökyüzünde geçirilmesi anlamına geliyor. Ön yargılara aldırış etmeyen Sezen Sarı, zorlu çalışmalarının karşılığını alarak pilot olmayı başardı. Adana'da doğup büyüyen Sezen Sarı hikayesini şöyle anlatıyor: "Memur bir ailenin tek çocuğuyum. Konservatuar okumayı düşünüyordum. Ancak 15 yaşında bindiğim uçakta, pilotluk hayalim başladı. Uçakta kaptanlarla sohbet etme fırsatı buldum ve kaptan pilot gelecekte ne olmak istediğimi sordu. Henüz emin olmadığımı söylediğimde ise, 'Benim de senin yaşlarında bir kızım var ve pilot olmak istiyor. Sen de istemez misin' dedi ve o an ilk havacılık tohumu aklıma düşmüş oldu." dedi.
ADIM ADIM HAVACILIK
Peki, pilot olabilmek için nasıl bir eğitimden geçiliyor? Sarı şöyle anlatıyor: "Annemin desteği sayesinde üniversitede ilk tercihim olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj bölümüne kabul edildim. 2015'de Ankara Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisinde ilk lisansım olan PPL (özel pilot lisansı) lisansımı aldım. 2016'da ise üniversite tarafından PIC (yalnız görerek uçuşlar) uçuşlarımı tamamlamak için Amerika Kaliforniya'ya gönderilen gruptaydım. Amerika'dan döndükten sonra ise üniversitede ATPL derslerimizi tamamlayıp CPL lisansımı almak İzmir-Selçuk Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisine gittim ve 2018'de CPL-IR ME (Ticari Pilot Lisansı - Aletli Uçuş ve Çift Motor) lisansımı aldım. 4 yıldır da SunExpress Havayolları'nda ikinci pilot olarak çalışıyorum."
ÖNERİLERDE BULUNDU
Mesleğinin püf noktalarından bahseden Sarı, "Bir hava aracı kullanabilmek için tüm dikkatinizi vermeniz ve aynı anda birden fazla işe odaklanabiliyor olmanız gerekiyor, bu da strese sebep oluyor. O yüzden bu mesleğin en büyük gerekliliklerinden biri de stresle iyi mücadele edebiliyor olmanız bence. Eğitim boyunca da bunu öğreniyorsunuz. Uçaktaki insanların tüm sorumluluğu sende. Her tarafta gözün olmalı. Güvenli kalkış-iniş, pilotun bilgisi ve deneyimine bağlıdır. Hatta hayatımın en iyi inişini annemi İzmir'den Adana'ya uçurduğumda yaptım. Tarifsiz bir mutluluktu." ifadelerini kullandı.
KADIN İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR
Kadınların havacılık sektöründeki yerinden de bahseden Sarı, şunları söyledi: "Toplum tarafından kadınlara dayatılan kalıpların çok çok dışında bir meslekte çalışıyoruz ancak önümüzde Sabiha Gökçen gibi tüm havacıların idolü olan bir kadın var. Ben pilot olup uçuşa ilk başladığımda ehliyetim bile yoktu. Yani otomobil kullanmadan uçak kullanmayı başardım. Bir kadın istediği her şeyi başarabilir."